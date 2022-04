Eléonore SPECCHIA CARREE

Mon goût prononcé pour les relations humaines et ma créativité m’ont amené à m’orienter vers la communication. Celle des entreprises dans un premier temps, puis dans un second temps, vers les Relations Publiques et l’événementiel.

Dans le cadre de mes études et de mes expériences professionnelles j’ai su mettre en pratique mon aisance à l’oral, mes qualités rédactionnelles, ainsi que ma rigueur pour les suivis de projets.

Je suis actuellement à la recherche d'un CDI. Je vous propose mes services, mes compétences et ma bonne humeur.



Mes compétences :

Internet

Pack Office 2007

Pack adobe

Communication

Relations publiques

Mac OS X

Evénementiel

Relations clients