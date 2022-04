Eléonore VILADOMAT

En charge du développement commercial de clients dans le secteur cosmétique depuis plus de 12 ans, je suis actuellement ingénieur technico-commercial et chef de produit chez Safic Alcan.



Principales missions - Account Manager:

-Analyse des besoins, assistance technique et réglementaire auprès des clients

-Négociations tarifaires avec les responsables achats

-Développement du chiffre d’affaires, de la marge et de la satisfaction client suivant les objectifs définis.



Principales missions - Product Manager:

-Définir la stratégie de promotion de mon portefeuille de produits en élaborant un Business Plan avec analyse du marché et de la concurrence et fixation de la politique tarifaire

-Interlocuteur privilégié des fournisseurs : reporting régulier des ventes, des affaires en cours et du suivi des échantillons, négociations des prix, participation aux réunions et aux formations techniques, réalisation d’études marketing, orientation de leur développement et de leur activité grâçe à ma connaissance du marché cosmétique

-Création de supports de vente et formation des commerciaux

-Gestion de distributeurs zone Europe pour une gamme d'actifs asiatiques (Italie, Finlande, Grèce, Danemark)



Mes compétences :

Chef de produit

Chimie

Commerciale

Cosmétique

Grands comptes

Innovation

Management

Marketing

Marketing management

Prospective

Technico commerciale