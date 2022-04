Eleonore VIVAS

D’un père photographe et d’une mère artiste peintre, j'ai été formée en photographie dès l’âge de 14 ans au sein de l'entreprise familiale spécialisée en événementielle et studio.

Ma passion pour l'humain m'a amené à me former dans différents domaines :

École Supérieure du Spectacle: J'ai obtenu 2 UV Pédagogie, 4 UV Histoire de l'Art, 2 U.V. Anatomie-physiologie.

DEUG : Mention Sciences humaines, spécialisation: la communication non verbale.

Formation en sciences de la famille et de la consommation / sciences humaines.

Formation en gestion et marketing opérationnel.

Actuellement en formation (examen octobre 2016): "communication visuelle: CCP 1 et 2, titre professionnel «Infographiste en multimédia » spécialisation web-marketing, suivi de chef de projet multimédia digital marketing en VAE.



Dans le cadre de mes fonctions (Présidente Paris IDF et Vice-présidente Nationale.) au sein du GNPP (Groupement National de la Photographie Professionnelle) de 2005 à 2013. Voici quelques missions et tâches réalisées : organisation d'événements, responsable communication, formations, direction d'équipe, révision des conventions collectives, paritaire au ministère.



Photographe indépendante depuis 1998, portraitiste, j'obtiens un QEP* en 2011.

QEP* (Qualified European Photographer – Photographe Européen Qualifié). Le QEP est la plus haute distinction européenne en matière de photographie professionnelle.



Mes compétences :

Gestion de projet web

E-reputation

Webmarketing

Formation

Photographie

Conseil en communication