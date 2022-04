Eléonore VYERS

Après avoir obtenu mon baccalauréat STMG ( Sciences et Technologies du Management et de la Gestion ) spécialité Mercatique, je me suis dirigée vers un BTS Assistant de Manager, je suis actuellement en première année.

J'ai réalisé un stage d'une semaine dans un centre social durant lequel j'ai fais de l'accueil. De plus, j'ai présenté mon BTS durant le salon AZIMUT, et j'ai fais de l'accueil durant la fête de la Sciences. Je fais du baby-sitting régulièrement.

A la fin de mes études, je souhaite me diriger vers le marché du travail, afin de trouver un poste d'assistante.

Je suis organisée et motivée dans mon travail, je sais utilisé des logiciels informatiques tels que Word, Excel, Power Point ou encore Gmail, Drive.

De plus, j'ai un niveau B1 en anglais et Espagnol.



Mes compétences :

Microsoft Access

Gmail

Microsoft Word

Google Drive

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel