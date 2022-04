Eleuthère PENDANO

Je m’appel MURHABAZI KUBISIBWA Eleuthère, je suis né en 1985 dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu en République Démocratique du Congo. Je fais mes études primaires à l’école primaire CAMP CINEMA et les études secondaires à l’institut BAHATI dans la commune de Kadutu avant de poursuivre les études supérieurs à l’institut supérieur de développement rural (ISDR/bukavu) où, je décroché mon diplôme de graduat en développement rural en 2010, dans l’option environnement et développement durable.



Après les études supérieurs je suivi plusieurs formations en vu de complété mon bagage intellectuel : Formation en informatique avec plusieurs programmes, formations en assistant au programme et projet, plusieurs formations sur le développement de la chaine de valeur agricole, formation sur la planification participative, formation sur les techniques de pris en charge des victimes de violences sexuelles.



Actuellement je travail au sein de l’organisation non gouvernemental dénommée Action pour la Paix l’Education et le Développement APED en sigle où j’occupe le post du chef de projet.

J’ai comme vision d’être un jour le coordinateur d’une grande organisation de développement qui s’occupera des personnes vulnérables (les femmes et les enfants) dans mon pays si pas dans l’africain centrale.