Elfarissi DRISS

Je suis un hotelier ,plus de15ans d'experiences j'assure les commandes des clients la mise en place la facturation le clôture du jours et je travaille sur deux choses très important dans le domaine

1=l'image

2=la satisfaction des clients

Un services royale j'ai servi des rois et président et des ministres.



Mes compétences :

Cuisine , caisse , room service ,restaurant assist

16 ans d'experiences

Diplome accor en vente de restaurant

Gerant de restaurant gastonomie

Assister avec les clients au cooking class