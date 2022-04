Elfathi SANAA

J'ai un bac Science et Technologie Mécanique de lycée technique Mohammedia en 2009 et J'ai eu un diplôme de Technicien Supérieur en Plastique et Composite en 2011.



Depuis 08/2011 jusqu’à 12/2013 je travaillais au sein d'un bureau d’étude Pininfarina Maroc où j'occupe un poste de Cad designer junior .J'ai comme mission la conception des pièces plastiques a l'aide du logiciel CATIA V5

Depuis 01/2014 jusqu'aujourd'huit je travaille au sein MAS Maroc groupe SEGULA TECHNOLOGIES



Mes compétences :

• Conception d’outillage de moule

• Dessin Industriel

• Technologie de fabrication et gestion de product

• Procède de mise en œuvre de matière plastique et

• Métallurgie et RDM

• CAO CATIA V5 (Part Design, Generative Shape desi