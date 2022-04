Elfee CAVASINO

Si vous désirez déguster des plats savoureux fait-maison, Les Délices d'Elfee vous en donnent l’opportunité.

Notre cuisinier est en mesure de se déplacer dans le département des Bouches-du-Rhône, notamment à Tarascon et 50 km autour.

grâce à ses 20 années d’expérience, Elfee est en mesure de vous proposer ses services en cuisine à domicile. Elle s’engage à effectuer des prestations de qualité et personnalisées dans un grand professionnalisme.



Toujours ravie de vous partager son savoir-faire, elle vous donnera l’occasion de manger varié et équilibré, cela que vous soyez seul ou avec vos invités.



Pour ceux qui désirent élargir leur expérience et connaissance en cuisine, Les Délices d’Elfee peuvent également organiser des ateliers de cuisine chez vous ou au lieu de votre choix.