Elga CARRILLO

Moi Elga 31 ans mi paëlla mi baguette :)



Artiste autodidacte, je me suis mise à peindre en 2011, après un parcours atypique, je me suis plongée corps et âme dans la peinture et le dessin. Mon entourage a commencé à me demander des tableaux personnalisés, et finalement j'ai trouvé ça sympa de permettre aux gens de réaliser la toile qu'ils voulaient en plus de mes créations personnelles.

Je me sers aussi de modèles que je peins, et que j'intègre à une toile grâce à la photo et photshop. un peu effet trompe oeil..vous voulez voir?..Array ;)



Mais! Je souhaite me développer avec d'autres projets, d'autres idées. Je suis quelqu'un d'engagée, végé écolo pacifiste :) Mon projet en cours est permettre de créer des vêtements responsables équitables... c'est à dire de s'habiller mieux, avec de bons textiles (coton bio, chanvre, tancel) So chic, so cool! Avec une garantie de fabrication et rémunération équitable ainsi que la garantie environnementale (protection de la nature). Je ferai les illustrations et tout sera sérigraphié avec des encres bio.

Du travail à fournir! On verra la suite..



A côté je prépare des petites BD quotidiennes, humoristiques.

Une vie pour rêver et les mener au mieux et au plus loin ;)





Mes compétences :

équitation

Photo