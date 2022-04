Elgallati NOREDDINE

Ingénieur études et développement Java/JEE , Diplômé d'un Master Spécialisé en Ingénierie Informatique à la Faculté des Sciences Tétouan, J'ai acquis plusieurs expériences académiques ou professionnelles lors de mon parcours et mes stages et J'ai des ambitions d'avoir plus, afin de développer beaucoup mieux mes compétences.

Je suis un homme ponctuel, rigoureux, aimable, j'aime le travail en groupe.



Mes compétences :

JavaScript

Java EE

Java

PHP 5

MySQL

CSS 3

HTML 5

UML

Java Swing

Front office

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

SOAP

Hibernate

jQuery

Spring Framework

JavaServer Faces

JPA

SQL

Bootstrap

Android