Elgardoum MOHAMED

Confiant et créatif, motivé et flexible avec une expérience approuvée

en la fourniture de solutions de conception créatives et innovantes.

Une capacité éprouvée en développement de projets, allant de la

création à la livraison finale, veillant à ce que tous les travaux sont

efficaces, appropriées et livré dans les délais convenus. Capable de

travailler dans le cadre d'une équipe avec des techniciens

d’impression, rédacteurs, photographes, d'autres designers,

développeurs Web et les spécialistes du marketing.

Maintenant à la recherche d'une position de graphiste approprié

avec une société de profil ambitieux.



Mes compétences :

Dessin technique

Design graphique

Packaging

Photographie publicitaire