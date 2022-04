Notre société, Ghalbzouri Construction S.A.R.L. est spécialisée dans la construction et la maintenance du bâtiment de tous types.

Quel que soit votre projet, notre équipe de professionnels met ses compétences et son savoir-faire à votre service.



Nous vous proposons aussi une assistance technique à votre écoute tout au long de la réalisation de votre chantier, et nous disposons de moyens conséquents pour assurer tout type d'intervention.

De la construction à la finition de bâtiments, nous pouvons intervenir rapidement et vous proposer un devis adapté à vos besoins.



Nous vous proposons de vous présenter plus amplement nos activités lors d'un rendez-vous à votre convenance.

por plus info contact :

gérant : Elghalbzouri Abdelhay

GSM : 00212/ 06 68 87 69 11

EMail : ghalbzouri78@gmail.com





Mes compétences :

Bac+1'

Certified Project Manager

Expérience utilisateur

Diplome de formateur tuteur

Référentiels de compétences