Elgharbi WALID

A PROPOS



Walid est un concepteur multimédia offrant un design pour les milieux web et print.



À la base, Walid a un esprit de finesse créative. Il se passionne pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs en utilisant la conception. Ses affaires approche à la suite de la créativité et la conception de l'information distillée et médias se faire exécuter à la fois significatif et pertinent pour l'entreprise et ses consommateurs.



Je suis maximaliste. Mes plans de conception sont au pixel près et mes codes HTML et CSS sont toujours 100% sans erreur toujours basé sur les recommandations du W3C.



Concevoir des interfaces Web pour rendre vos données look soigné et facile à lire



Utilisant les dernières technologies et les meilleures normes de conception que nous fournissons des solutions web professionnelles et compétitives pour tous les types d'entreprises.







SERVICES GRAFIC DESIGN



Web design: de bonnes connaissances en XHTML / CSS Web 2.0 les normes de conception design conforme Flash UI; expérience dans l'intgration des plates-formes telles que script JS, JQuery, et Ajax.



La conception d'impression: La compétence dans presque tous les médias imprimés tels que des garanties (logos, papeterie, brochures), la publication (journaux et les magazines, et la conception de publication), et à l'extérieur (panneaux publicitaires,).



Si vous êtes à la recherche d'un designer de talent, excellent communicateur, et délectez-vous dans l'argent que vous économisez l'embauche d'un agile, designer faible surcharge, entrer en contact.



Mes compétences :

Blog

CDS

COMMERCE

Création

E commerce

Prestashop

Print

Site vitrine

Sites web

Web

Webdesign

Wordpress