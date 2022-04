Elghazi ERRAHMOUNU

Présentation: Technicien spécialisé en électromécanique des systèmes automatisé , option : électricité et automate maintenance



J'ai obtenu mon diplôme en 2015 et je suis à la recherche d'un emploi ou un stage à longue durée pour élargir mes connaissances dans le domaine de l'électricité ou l'automatisation.



Travailleure, rigoureure et disponible. Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.



Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à une équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows NT

Microsoft PowerPoint

Exel

Shimaplic

STEP 7