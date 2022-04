Elgoyhen CHANTAL

Réflexologue, Hygièniste naturopathe, rééquilibrage énergétique à Vichy, Paris, et prés de Corbigny 58.





Nous sommes toute la journée sur nos pieds, mais nous ne pensons jamais à eux et pourtant ils sont si importants. Tout notre corps est représenté sur nos pieds, ils nous parlent de notre vie, de nos émotions,

comment elles se traduisent dans nos différents maux.

La réflexologie plantaire permet de rééquilibrer tout le corps et procure une détente profonde associé à la naturopathie, c'est sur le chemin de la santé que vos pieds vous conduisent...