Elguy Vianney OBAME

Titulaire dune Licence Professionnelle Banque parcours Conseiller Clientèle Particuliers, alternance réalisée avec le Crédit Coopératif en tant que Conseiller Clientèle Particulier, je suis actuellement alternant en Master parcours Conseiller Gestionnaire de Patrimoine Chez Crédit Du Nord.



Actif et Volontaire, jai toujours mené à bien les tâches qui métaient confiées. Passionné de sport et du monde bancaire (gestion de patrimoine), je suis toujours à laffût des dernières informations. Mon esprit jeune et connecté peut être un avantage pour lentreprise. Ayant le goût de leffort, le travail individuel comme le travail en équipe me motive pour mener à bien mes missions. Jaime voyager ce qui me permet très vite de mintégrer à un tout nouvel environnement.



Si mon profil vous intéresse pour accroître votre réseau n'hésitez pas à demander une connexion.