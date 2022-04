Elhabchi SAID

Je suis un jeune âgé de 38 ans diplômé de l institut supérieure de technologie appliqué mohammedia de spécialité



automatisme et instrumentation industriel j ai commencé ma carrière par le poste d électricien de maintenance



machines électriques ponts roulants etc



a l instant j ai 14 ans d expérience et je suis responsable des travaux de montage et réparation des ponts



roulants ( montage , câblage et mise en service) au sein de la société de fenie brossette



mes compétences sont : étude et réalisation des schémas électrique



étude des marchés soit électricité industrielle ou levage



montage , mise en marche ou réparation de déférentes marques des ponts roulants ,palans , potence

etc



assurer le bon contact avec les clients ( service après vente)







