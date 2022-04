Elhaddji Mapate DIOUF

De son vrai nom ELHADJI MAPATE DIOUF, ONE LEG aka BUUR SIIN est un jeune rappeur auteur et compositeur né le 06Mars 1986 à Diakhao sine dans la région de Fatick.il hérita le courage de’ son illustre ancêtre COUMBA NDOFFENE DIOUF raison pour la quelle les péripéties de la vie (son accident en 1993 d’où son nom ONE LEG) n’ont pas remis en cause son désir de révolutionner la société et le rap sénégalais en particulier. Avec sa force créatrice, son génie et profondeur de ses textes BUUR SIIN n’est réductible à aucune école, à aucun mouvement, il trace sa propre voie en s’appuyant sur le patrimoine sérère, il milite pour la réhabilitation de nos valeurs comme le courage, l’honneur et la justice.