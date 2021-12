Elhadi AGOUMI

Le e-commerce est devenu l'alternative afin que les entreprises survivent dans ces conditions de pandémie, For Livraison Express est donc là pour répondre aux besoins de la livraison en général et la livraison e-commerce comme spécialité.

Je me présente, Agoumi Elhadi, Responsable commercial chez For Livraison Express, je souhaite élargir mon réseau dans le secteur du transport globalement et dans le domaine de la livraison plus précisément afin d'enrichir mon networking et représenter For Livraison Express dans un esprit de partage mutuel et d'échange.

Nous sommes le partenaire 3PL par excellence pour vous aider dans votre chaine d'approvisionnement en nous impliquant dans le transport de vos commandes et des expéditions clients, le stockage des colis et la livraison à temps.

Nous sommes équipés de sorte à facilité le ramassage et le transport de vos colis ainsi que leur entreposage, tout en faisant le suivi des expéditions à travers TOUT LE MAROC et ce grâce aux capacités logiciels dont nous disposons.