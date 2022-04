Elhadi BERRABIA

Eurl foire expo Dream est une entreprise dorganisation des foires et salons spécialisés. Son activité sétend à la réalisation des stands et des stands spécifiques.

Les solutions que Eurl Foire Expo Dream vous propose assureront à votre entreprise le reflet fidèle, limage idéale des produits et services à découvrir, à conquérir

La rapidité de réalisation de ses travaux, son label de qualité, fait de Eurl Foire Expo Dream votre partenaire incontournable en phase avec lévènement, actualité.

Etre à votre service, vous aider à émerger, à réussir vos objectifs sont les garants de votre pérennité.

Eurl foire expo Dream vous offre une expertise affinée des subtilités du marché algérien dans les prestations suivantes :

Organisation des foires et salons spécialisés, manifestations économiques.

Conseil et assistance dans laménagement des stands dexpositions.

Fourniture de matériel dexposition.

Divers services dattractions culturelles et de divertissement.

Caractéristique des stands :

Panneau M.D.F de couleur beige

Octos en aluminium de 2,50 m

Traverse en aluminium de 1,00 m

Spots a raille

Moquette (neuve)

Bandeau signalétique des entreprises

(03) Chaises

(01) Tables

Corbeille à papier

Une multiprise









Mobilier supplémentaire en location :

Location des Chapiteaux de 9m² et 12m²

Tables

Chaises

Chauffeuses

Comptoirs de réception

Tabourets

Plasma

Caractéristique des stands spécifiques :

- Réalisation des stands spécifiques et aménagement.



Dans lattente dune éventuelle consultation, veuillez agréer nos sincères salutations.

Le gérant

Mr Berrabia el Hadi



Contact :

Siege social : : Hai Kartala extension local N°21B BABA HASSEN ALGER

E-mail : foireexpodream@gmail.com

foireexpodream@yahoo.fr





