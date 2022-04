Elhadi CHEKHAR

Je suis de formation d'ingénieur d’Etat en automatique (formation technique Bac+5), et de master en HSE (au niveau de l’IAP Boumerdès)

Je suis actuellement employé au sein de l'entreprise nationale des grands travaux pétroliers ENGTP à HASSI MESSAOUD en tan qu’Ingénieur Principal en HSE (Responsable HSE)



Mes compétences :

- Détection des dysfonctionnements dans le système

- Tenir à jour les registres réglementaires d’hygi

- Etablir le rapport d’activité mensuelle et les b

- Etablissement de l'évaluation des différents ris

- Participer à l’élaboration de la veille réglemen

L’établissement des objectifs en matière de HSE.

CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE AUTOMATIQUE

Assurer l’intérim du Responsable HSE Regional

Planifier des inspections en matière de HSE.

- Elaboration et mise en œuvre des plans HSE pour

- Formation et sensibilisation du personnel en mat

- Proposer aux structures les mesures, ou moyens s

- Veiller à l'application de la réglementation et

- Analyser et mener des enquêtes sur les accidents

MAITRISE DE L'OUTIL INFORMATIQUE

- Participation et suivi de la mise en place d’un