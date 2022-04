Elhadi DIDI

La vocation du GEFE est de créer un réseau inter professionnels d'entrepreneurs et de mettre en relation d'affaires des entreprises Françaises avec des sociétés étrangères du Maghreb et du Moyen Orient.

Le GEFE organise des réunions d'informations, des missions, des salons... à l'international, facilite la mise en relation des dirigeants d'entreprises, la venue d'opérateurs étrangers en France.

Le GEFE accompagne les entreprises Françaises dans leurs démarches administratives et institutionnelles dans le cadre d'un processus de collaboration avec des entreprises du Maghreb et Moyen Orient (partenariat, implantation...)



