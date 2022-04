Elhadi MELAAB

Actuellement en formation " Responsable QHSE à l'IFOCOP Paris 13 " je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage d'une durée de 4 mois à compter du 10 octobre.



Cette période en entreprise constitue une étape indispensable dans mon plan de carrière, puisqu’elle me permettra de mettre en pratique mes compétences et une opportunité pour vous de renforcer votre équipe dans les missions que vous serez susceptible de me confier.



Mon objectif : Je sais qu’il est rare de commencer sa carrière professionnelle par un poste de responsabilité. Bien souvent, il est nécessaire d'acquérir de l'expérience en occupant des postes aussi divers que variés. Je me vois consacré pleinement au système de management de la qualité en tant que Responsable Qualité.



Mes compétences :

informatique appliquée

realisation des audits

Adaptabilité

Conseiller, accompagner et former les collaborateu

Analyser et contrôler la conformité des matières p

Microsoft Office

Garantir au quotidien la qualité opérationnelle et

Analyse des risques, Résolution de problèmes

Travailler sur les référentiels ISO 9001:2015, ISO