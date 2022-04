J'ai des bases solides dans le domaine Electronique (Electricité ,instrumentation , automatique et contrôle ) une bonne connaissance des techniques de commande et automatisation et j'ai effectué une expérience et des stages sur la commande et automatisation , je pense je suis motivé et capable de travail d’après ce que j'avais appris dans mon diplôme d’ingénieur obtenu en Algérie