Elhadj Alpha DIALLO

Bonjour, Mon nom est Alpha, je suis un étudiant diplomé en MIAGE de Gamal Abdel Nasser toujours en formation, j'ai un très bon niveau en Bases de Données Oracle et en Maintenance Informatique et Réseaux, je suis certifié Oracle Certified Professional (OCP) et je continue mes formations du cote des serveurs de Bases de Données (SQL Server). j'ai une bonne connaissance général en informatique notamment en le langage de Pragrammation java, Graphic Design avec PhotoShop et CorelDraw, Web Develpment avec HTML et CSS, dans le domaine de la téléphonie PABX, et les systèmes de surveillance CCTV \ DVR). voir mon CV pour plus de details



Mes compétences :

Technicien Informatique

Administration réseaux

Connaissance en Java, HTML, CSS, JavaScript, Photo

Administration de bases de données