Elhadj Ibrahima NDAO

Titulaire d'un master 2 en géosciences à la Faculté des Sciences et Techniques/UCAD, je suis à la recherche d'un poste de géologue. Le stage de 10 mois que j'ai effectué à la société minière Palm Resources Sénégal dans le permis de Yélimalo à Bakel, m'a permis de maîtriser les techniques de cartographie, d'échantillonnage géochimique sol, termitière et roche ainsi que le conditionnement des échantillons pour l'envoi au laboratoire.

Tres motivé et dynamique, je suis disponible pour de nouveaux challenges. Tel: 77 234 46 08



Mes compétences :

- Cartographie géologique de surface - Echantillon