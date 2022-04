L'Appel Médical, filiale du Groupe Randstad France, est le N°1 du recrutement et du travail temporaire médical, paramédical et pharmaceutique en France depuis plus de 45 ans. Il intervient dans les secteurs hospitaliers, 3ème âge, handicap, petite enfance, métiers du médicament, santé au travail, hospitalisation et soins à domicile. Les 250 collaborateurs permanents de l'Appel Médical délèguent plus de 30 000 collaborateurs intérimaires par jour auprès de 8 200 clients à travers son réseau de 95 agences en France.



Appel Médical Search est le département dédié aux cadres de santé, de direction et médecins de l’Appel Médical.



Si vous êtes à l'écoute du marché, en recherche d'emploi, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou via l’adresse email suivante : elhadjmoussa.camara@appelmedicalsearch.com



En tant que Chargé de recherche Recrutement, je recrute des Médecins pour la zone de l’île de France.



Nous proposons aux entreprises des solutions en matière de recrutement spécialisé, s'appuyant sur notre expertise, une méthodologie agile et éprouvée et les meilleurs outils du marché. Nous répondons aux attentes et aux besoins de nos clients en identifiant les meilleurs talents dans notre secteur d'activité : Médecins de toutes spécialités (Gériatres, Médecins du Travail, Psychiatres, MPR, Médecins Coordonnateur...), Chirurgiens, Cadres de santé ou Responsables d'Unités de soins, Chef de bloc, directeurs d'établissement de santé...



N’hésitez pas à nous contacter, ou retrouvez-nous sur :



www.appelmedical.com

www.appelmedicalsearch.com



Elhadj Moussa CAMARA

elhadjmoussa.camara@appelmedicalsearch.com

0143415417



Mes compétences :

Internal Communications

Community Management

Data Entry

Human Resources

Intranet