Elhadj N'DONGO

Après une expérience plus de 3 ans, en tant que responsable Métrologie/ Qualité et ingénieur Principal Chimiste, j’ai pour objectif d’approfondir mes connaissances dans les domaines de la Métrologie et de la Qualité afin de me spécialiser pour ces domaines.

Pour mener à bien ce projet, j’ai choisi d’intégré le mastère spécialisé « Systèmes de Mesure et Métrologie » dispensé par l’école des Mines de Douai (France). Cette formation s’effectue sur 12 mois, elle est composée d’une première période de 6 mois de cours théoriques, suivie par un stage de 6 mois en entreprise.

Je suis actuellement en poste stagiaire à l’Etablissement Français du Sang, Site Grand EST Nancy au sein de laboratoire de la Métrologie où on m’a confié les missions suivantes :

• Transition vers la nouvelle version de l'ISO 17025 (2017)

• Elaboration d’un plan d’action pour satisfaire les Exigences de la nouvelle Version ISO 17025 version 2017

• Mettre à jour le système Management de la Qualité (Manuel Qualité)

• Etude des paramètres d’influences sur l’incertitude d’étalonnage de la volumétrie ;

• Mettre à jour et amélioration des Procédures de Vérifications, d’étalonnages et calcul des Incertitudes pour les grandeurs (masse volume et température)

Lors de ma précédente expérience, j’ai eu pour mission principale « la mise en place d’un système de management de la Qualité et Métrologie dans les laboratoires (laboratoire de contrôle de la Qualité des eaux et Aliments, et les laboratoires d’analyse Biologie Médicale), la sensibilisation du personnel et la mise aux conformités des laboratoires aux exigences des normes afin de les accrédités et satisfaire les clients ». En plus j’ai eu à Mettre en place un service Métrologie pour les laboratoires. Cette expérience m’a permis d'adopter une certaine autonomie, leadership, un sens de l’objectif commun, un goût pour le travail en équipe diversifiée et dans un environnement où l’excellence et l’exigence sont cultivées.



Mes compétences :

Audit

système Management

Métrologie

ISO 17025

Calculs des incertitudes de Mesures