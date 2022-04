Elhadj S CISSE

De Nationalité Malienne et Diplômé de l’INTEC (Institut des Techniques Économiques Comptables et Commerciales) en Marketing.

J'obtiens en 2006 ma Maitrise en Droit Privé à la FSJP (Faculté des Sciences Juridiques et Politiques) de Bamako

Après mes études supérieures, animé d’une motivation et d’une initiative inlassable de pouvoir créer ma propre entreprise.

Conscient des problèmes de chômage que vivent les jeunes diplômés au Mali et dans les Capitales Africaines, je décide alors de me lancer dans l’auto emploi prôné et encouragé par le gouvernement Malien. Ainsi,j'ai crée une Agence de Conseil en Communication Globale et Marketing.

J'ai une bonne maitrise du bambara, du français et du sonrai.





Mes compétences :

Commerciale

Communication

Communication - Marketing

Communication médicale

Conseil

Etude de projet

Evénementiel

Formation

Marketing

Production

Production Audiovisuelle

Publicité

Représentation commerciale