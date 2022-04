Bonjour je m appel elhadj elimane diouf et je suis senegalais .j habite a rufisque au quartier arafat je suis infirmier qualifier car ayant exercé pendant 3 ANS dans les hôpitaux les plus gands de dakar et donc pour cela jespert étre un candidat pour serieux our un poste chez vouz mes respect les plus sincer merci .