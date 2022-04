Elhadji Abdoul Aziz NDIAYE

Diplômé en licence 3 Géo à l'ucad de Dakar et employé permanent à la Compagnie Sucrière Sénégalaise(CSS) en qualité de RESPONSABLE ADMINISTRATIF du département USINE depuis février 2013 et étudiant à l'IPG de DAKAR en GRH en L3, j’ai acquis lors de ma formation de réelles compétences et connaissances qui me permettent de vous proposer mes services pour l'occupation d'un poste administratif au sein d'une illustre société dans le monde.

Ayant un goût prononcé pour l’administration, je suis d'un naturel curieux et suis toujours optimiste de me maintenir à niveau en restant en quête des nouvelles taches administratives.

Aussi mon expérience associative, m'a outillé pour un intérêt particulier au management des hommes, présider les réunions ficelées dans le cadre de l’amélioration des taches administratives au sein de notre association.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Organisation du travail

Paie en espéces

chef du personnel