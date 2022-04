Bonjour! Je suis un conducteur travaux avec dix ans d'experience dans une grande boite ou meme la plus grande boite du senegal. Je suis un redoutable homme de terrain et j'ai eu la chance de realliser que de gros chantiers. J'ai fait des formations en secirite et en qualite. Cela m'a permis de realiser mes chantiers dans les regles de l'art. Je cherche du travail et je suis disponible pour aller partout dans le monde

MERCI