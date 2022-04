Elhadji Amadou LY

Bonjour je me présente Mr ly étudiant en maintenance informatique et en administration réseau securité mais aussi Marketeur Professionnel dans une société extraordinaire qui se nomme JM Ocean Avenue Sénégal.

Pourquoi JMOCEANAVENUE?



Lorsque l'on regarde une opportunité d'affaires, il ya beaucoup de choses à considérer. Heureusement, vous avez trouvé la bonne compagnie avec le bon produit au bon moment.

Impliquez-vous dans une bonne occasion à un niveau de coût raisonnable dès que possible: il est maintenant temps de lancer votre avenir avec JM OCEAN AVENUE.

Rechercher un produit unique: Produit breveté JM OCEAN AVENUE est indispensable aux personnes. Forte pénétration du marché: Les produits JM OCEAN AVENUE

peuvent être commercialisés ensemble avec d'autres produits dans des créneaux pertinents tels que les produits de soins, cosmétiques,beauté santé bien etre etc

Faible exigence pour le service après vente: produits éliminés après leur utilisation, aucun entretien requis.



Petit capital d'investissement, sans risque, sans pression: Consommation repétee : Le volume est le facteur critique à la création de richesses.

Des milliards de clients ont besoin d'utiliser nos produits tous les mois, ce qui augmente vos chances à long terme de revenu résiduel.



Marketing modèle: Canaux de commercialisation traditionnels en combinaison avec le modèle moderne, le commerce électronique de marketing pour

le rêve de diriger une entreprise familiale.

Le taux élevé de réussite: Quand un client potentiel assiste à une démonstration de notre produit, presque à chaque

fois une vente est faite.

Simple, pratique: Nos produits sont facile à comprendre, facile à utiliser et facile à reproduire (Duplication rapide)

Réussir ne dépend pas de combien vous avez fait, Mais de la direction vous avez choisi; Votre choix est toujours plus important que vos efforts!



Saisissez l' opportunité dès que possible, créer VOTRE RÉUSSITE maintenant!

CONTACT : TEL: +221 77 562 51 35 ou +221 70 954 47 59

SKYPE: elhadji.amadou.ly

VIBER&WHATSUP:



Mes compétences :

Maintenance informatique

Réseaux informatiques & sécurité