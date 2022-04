Elhadji Babacar NDAO

De formation initiale supérieure en Langues Etrangères Appliquées (anglais, espagnol) mention Tourisme, je suis titulaire d’une Licence. Actuellement, Je suis en Master espagnol à l’Université de Cergy-Pontoise. C’est la raison pour laquelle, je suis à l’aise en langues notamment en anglais et en espagnol. Les deux stages respectifs que j'ai effectués à l'hôtel Africa Queen de Somone et à l'hôtel Azuréa à Nice, Côte d'Azur m'ont permis de maîtriser les procédures. Ma double compétence me permet d’être à même de travailler dans le domaine touristique notamment dans les hôtels et dans les agences de voyages grâce aux expériences respectives que j’ai acquises.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Top 6

PowerPoint

Microsoft Word

Management

Service client

Gestion des réservations

Gestion des arrivées des touristes

Gestion des départs