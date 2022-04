Notre Entreprise peut gérer pour vous les relations que vous souhaiteriez entretenir avec vos clients et vous faire des prospections et sommes disposés à mettre en place un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques afin d'apporter à votre demande et à vos besoins une réponse adaptée.





Mes compétences :

Concepteur de Projet

Informatique Bureautique

Conseiller en Assurance

Transit ''Déclarant en Douane''