Elhadji Macoumba DIOP

Je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle dans le secteur de l'expertise comptable et de l'audit . je suis titulaire du master Comptabilité Contrôle Audit et de la Certification Professionnelle des acteurs de marché ( cerification AMF).je posséde 9 mois d'expériences professionnelles en cabinet dont 3 mois en diagnostic économique et financier.



Mes compétences :

Fiscalité

Analyse financière

Audit

Comptabilité