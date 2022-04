Elhadji Mamadou Barro DIOUF

OBJECTIFS



Participer au développement de la région Afrique à travers le renforcement de capacités en gestion des acteurs au développement; Aider à la conception d`outils de gestion performants pour les organisations de développement en vue d`une meilleure prise en charge des besoins des populations bénéficiaires; Faire de l`appui au développement un moyen pour améliorer les conditions de vie des populations dans le besoin, et non une fin en soi. Ériger les populations bénéficiaires de l'aide au développement, en vecteurs permanents d`un développement véritable et durable.



SPÉCIALISATIONS:



- Gestion financière des projets de développement (Mise en place de système de gestion budgétaire et de trésorerie -Mise en place de fonds, exploitation et analyse de rapport, élaboration d'états financiers de synthèse mensuels et annuels), clôture comptable de projets,

- Gestion technique des projets de développement (étude, planification exécution, suivi et évaluation),

- Gestion administrative comptable et financière pour les AGR de groupements et associations,

- Renforcement de capacités de gestion administrative, technique et financière des acteurs du développement.



Mes compétences :

Gestion Adm et financière des subventiions

Coordination projets

Formation

MEP Syst de gestion financière projet & programme