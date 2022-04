EMG Avocats Sénégal-Maître Elhadji Mame GNING est inscrit au tableau de l’ordre des Avocats du Sénégal depuis le 18 Janvier 1985.



Parallèlement à ses activités professionnelles d’avocat, il a enseigné, comme chargé de cours, les techniques juridiques des affaires à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), de 1995 à 2000, à l’unité de formation et de recherche (U.F.R) des sciences économiques et de gestion dirigée successivement, par Messieurs les Professeurs François BOYE et Adama DIAW.



Parmi les spécialités du cabinet, on peut citer notamment les secteurs du droit suivants :



Droit commercial, droit des sociétés,droit maritime,droit O.H.A.D.A, droit civil, droit de la famille, droit des enfants et des adolescents,droit des étrangers, droit du travail, droit pénal, droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication, droit aérien, droit des assurances, droit de la concurrence, droit pénal des affaires,droit de l’arbitrage commercial et des nouvelles technologies de la communication, droit constitutionnel, droit de l’immigration,droit de l’asile, droit électoral, droit administratif et droit communautaire ouest africain (C.E.D.E.A.O, U.E.M.O.A et U.A).



Nous sommes le premier cabinet d’avocats en Afrique au sud du Sahara à disposer d’un service de consultation en ligne qui assure rapidité, confidentialité et sécurité au client (personne, institution ou entreprise) dans le strict respect des normes déontologiques relatives aux prestations juridiques fournies par l’avocat,par la voie électronique, contenues dans le règlement intérieur harmonisé du Conseil National des Barreaux de France, particulièrement sur l’identification des parties,la communication avec le client et le paiement des prestations de l’avocat.Ces normes constituent, pour tous les barreaux francophones de tradition juridique commune,une référence première en la matière.



A cette fin et pour assurer une bonne communication avec le client, notre cabinet propose une option sans frais, de visioconférence téléphonique ou écrite (par messagerie) sur Internet par SKYPE.Notre identifiant est : morndaje



Enfin, nous invitons l’internaute désireux d’utiliser nos services de consultation en ligne, à prendre connaissance, avant toute chose, de nos conditions générales d’intervention.



Notre cabinet est membre de réseaux professionnels d’avocats dont Jurisnetwork.Ces réseaux de correspondants à l’étranger, en Afrique ou en Europe particulièrement, nous assurent une assistance à tout moment, via l’internet.



EMG-Avocats Sénégal-Maitre El Hadji Mame GNING



Adresse : Rue de Reims x Madeleine Ngom-Immeuble WAGUE-2eme étage-Appt 2B-BP 11695 Dakar-Sénégal-Tel 221 77 633 47 07-Skype: morndaje-Email: cabgning@yahoo.



Le cabinet vous reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.



