DOMAINES DE COMPETENCES

Systèmes de Télécommunications :

? Réseaux GSM (Global System Mobil)

? Réseaux satellitaire

? Réseaux IP, Adressage IP

? Signaux et Systèmes

? Antennes et propagations

CV Elhadji mor mboup, étudiant en licence 2 Télécommunication et Réseaux



Administration de Réseaux :

? Windows XP, Windows 2008 Serveur et Linux

? Téléphonie sur IP

? Configuration de routeur Cisco

? Configuration de modem ADSL

? CISCO (CCNA1, CCNA2)



Programmation:

? HTML, PHP, C, C++ et JAVA

Autres outils informatiques :

? Bureautique

? Maintenance informatique (Soft et Hard)





Mes compétences :

