Je suis techniciens en Sécurité Incendie et aussi je suis technicien supérieur en architecture.

Je suis à la recherche d'un poste d'assistant en sécurité

Je suis formé par le CNPP France en sécurité incendie et cette formation me permet d'acquérir beaucoup de connaissance dans le domaine de la sécurité. La formation m'a permis de faire la vérification; l'installation et le contrôle des réseaux de sécurité incendie.