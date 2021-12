Elhadji Samba Diene TEW

PROFIL PROFESSIONNEL

29 ans dexpérience dans la gestion comptable et budgétaire ainsi que la gestion du personnel. Comptable unique avec larrêté des comptes et la production des états financiers. En outre, une expérience avérée dans les procédures de passation des marchés.

PARCOURS PROFESSIONNEL

PADAER : Responsable administratif et financier à Tambacounda : de 08/2013 à 08/2021.

Contrôle de la saisie comptable, analyse des comptes et élaboration des états financiers. Maîtrise du pack office (word, excel, powerpoint). Connaissance approfondie des logiciels de gestion : SARI, Servant Soft, HIPROJET, Tom2PRO avec Tomate.

Assure la gestion du personnel tout en faisant une mise à jour permanente des dossiers du personnel. Elabore les rapports mensuels dexécution budgétaire.

PROMER : Responsable administratif et financier à Tambacounda : de 06/2006 à 09/2013 (Je travaillais pendant quelques mois sur les 2 projets).

La planification et le contrôle des travaux administratifs, financiers et comptables dans le respect des délais impartis. La gestion du personnel, la paie et le suivi des organismes sociaux. La sauvegarde du patrimoine du projet. Le suivi budgétaire ainsi que les autres tableaux de bord. Le contrôle interne des ressources du projet. Lorganisation des missions dinventaire, le contrôle et le traitement des écarts. La mise en œuvre des recommandations daudit.

CONFERENCE DES MINISTRES DE LAGRICULTURE DE LAFRIQUE DE LOUEST ET DU CENTRE (CMA/AOC) : Responsable administratif et financier à Dakar : de 01/2006 à 05/2006 : Travaux administratifs et comptables

PROMER : Chef Comptable : de 05/1997 à 11/2006 : Mise en place dune comptabilité et dun manuel de procédures administrative, financière et comptable. Tenue régulière de la comptabilité et établissement des états financiers dans les délais. Etablissement des rapports financiers périodiques. Etablissement des demandes de renouvellement de fonds et contrôle des états de rapprochement.

INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHE AGRICOLE (ISRA) : Superviseur comptable : de 05/1992 à 06/1995, puis de 02/1997 à 04/1997. Appuyer les Chefs comptables des différents centres dans lanalyse des comptes et la production des états financiers par centre. Elaboration des états financiers consolidés.

AIR LIQUIDE : 07/1995 à 01/1997 : Responsable de la caisse et correspondant informatique entre le service informatique et la comptabilité.