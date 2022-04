Elhadji Seybou DJIBO

Originaire d'un village j'ai nommé Rodji Peulh du Canton de Birni Bayéro où j'ai effectué mes études primaires,secondaire au CES Bayéro de Birni N'Gaouré. EN 2005, je suis rentré à l'Université Abdou Moumouni de Niamey avec le Baccalauréat série D où je me suis inscris à la Faculté des Sciences dans la section Agronomie. EN 2010, j'ai obtenu ma maitrise ès Sciences Agronomiques à la Faculté d'Agronomie de l'UAM. Au courant de l'année qui suit, j'ai été admis à la bourse de la CUD/Belgique pour faire une spécialisation en GRN et de la Biodiversité à l'Université Abomey Calavi/Benin où j 'ai obtenu Un Master II en 2012. Actuellement je suis doctorant au département de Biologie de la faculté des Sciences et Technique de l'UAM



Mes compétences :

Environnement