Elhadjibotto ILIASSO

Botto Iliasso

28 ans,

Analyste financier/rédacteur de crédit



Diplômé en Finance et Banque (Master Professionnel), Université Cheick Anta Diop de Dakar/mention Bien/Major de la Promotion 2005/2006.



Après six (06) mois de stage à la BANK OF AFRICA NIGER, je suis rappelé pour occuper le poste de Rédacteur de crédit.

Je suis chargé du montage, étude et instruction des dossiers des prêts aux grandes, petites et moyennes entreprises.

Mes compétences s'etendent aussi bien à l'analyse financière, à la gestion des risques et à l'analyse des projets.



Mes compétences :

Analyse financière

Gestion des Risques