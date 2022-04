Mme/M,

Je me permets de vous adresser ma candidature afin de rejoindre l'une de vos équipes, ayant récemment eu l'opportunité de parfaire ma connaissance de votre entreprise et des opportunités de carrière qu'elle offre en partageant les retours d'expériences de certains de vos collaborateurs.

Aujourd'hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et ma capacité de travail, la double formation à la fois théorique et pratique que j’ai acquise consiste en des connaissances en langages de programmation, en méthodes d’analyses ainsi qu’en gestion des bases de données. Ce qui me permet d’apporter à votre entreprise dès les premiers jours une contribution réelle et concrète.



Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à l'examen de mon dossier et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer. En espérant Mme/M le responsable pouvoir prochainement vous exposer plus en détail mes motivations, je vous prie d'agréer, l'expression de mes sentiments les plus distingués.







Elhaidoudi Med Amine



Mes compétences :

Sybase Power Designer

MySQL

Visual Basic .NET

UML/OMT

Merise Methodology

Personal Home Page

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server 2005

Java

HTML

Cascading Style Sheets

jQuery

eCommerce

XSL

XML

UNIX

TCP/IP

Spring Framework

Ruby on Rails

PostgreSQL

Oracle

OSI

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft SQL Server

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft C-SHARP

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

JavaScript

Java 2 Enterprise Edition

JPA

ITIL

Hibernate

Framework

Ethernet

Data Mining

Customer Relationship Management

COBIT

CMMi - Capability Maturity Model Integration

C++

C Programming Language

AJAX