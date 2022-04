Elhainouni AMINE

Amine ELHAINOUNI, âgé de 24 ans de Rabat, titulaire d’une licence professionnelle en Génie Electrique à la Faculté polydisciplinaire de khouribga ainsi qu’un diplôme en Automatisation et Instrumentation Industrielle à l’ISTA Khouribga, j’ai eu 3 stages pratiques au sein de l’Office Chérifien des Phosphates, ce qui m’a offert l’occasion d’exercer mes connaissances gagnées durant ma formation et surtout renforcer mes qualités professionnelles qui me permettons d’intégrer le monde professionnel.

Je Maitrise l’Automatisme tel que les automates programmables, l’électrotechnique, la Régulation, les logiciels d’automatisme tel que RSLOGIX 500, STEP7, SCHEMAPLIC, les Variateurs de Vitesse, les Capteurs ainsi que d’autres techniques. Je suis capable, autonome, J’aime le football ce qui me permis d’avoir un esprit d’équipe, je suis intéressé par le voyage qui m’a rendu plus ouvert sur les nouvelles connaissances et je suis aussi désorganisé, bavard, mais je tiens à vous informer que grâce à la formation d’employabilité au sein du centre Khouribga Skills, j’ai bénéficié d’un module de Développement Personnel parmi d’autre modules et qui a avancé de ma personnalité des techniques pour gérer ces points faibles et pourquoi pas les effacés.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Pneumatiques et Hydrauliques

Régulation

Electrotechnique

Variateurs de vitesse et Capteurs

Automatisme