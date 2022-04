Elhaj Abdoulaye SENE

Mon parcours universitaire m'a permis d'avoir un profil assez varié et pluridisciplinaire notamment en physique appliquée, acoustique, électromagnétisme, électronique, mathématiques appliquées, physique des ondes, électrotechnique, traitement du signal, ondes et vibrations, matériaux. J'ai également acquis des compétences en Matlab, Word, PowerPoint.

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'avoir intégré le monde de la recherche académique car j'ai effectué des travaux d'études et de recherche, des stages et une thèse dans des laboratoires de recherche.

A présent, je souhaiterai intégrer le privé et de ce fait je recherche un poste d'ingénieur d'études dans les domaines cités ci-dessus.



Mes compétences :

Physique Appliquée

Acoustique

Electromagnétisme

Electronique

Mathématiques Appliquées

Physique des ondes

Electrotechnique

Traitement du signal

Ondes Et Vibrations

Matériaux

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Matlab

Gestion de projet

Leadership

Réseaux sociaux

Parler en public

Recherche