Elham BOUHAFA

Ayant 17 ans d’expérience en tant qu’adjointe administrative, coordonnatrice des offres de services et administrative de projet. Je travaille actuellement au service aéroports au sein de la division SNC-Lavalin Infrastructures & Construction sur divers projets où j ai à exécuter tous les aspects d’administration et gestion des projets. J ai été impliquée dans la gestion et l’organisation des réunions, la correspondance ainsi que dans la coordination et la préparation des offres de services, pré-qualifications.