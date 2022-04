Elham EDDARIF

Master Spécialisé en Management des systèmes d’information, à la Faculté des Sciences et Techniques de Settat . Actuellement je suis à la recherche de mon premier emploi, j'ai effectué plusieurs stages en parallèle de mes études où j'ai pu acquérir,approfondir mes connaissances et mes compétences.je suis prête pour un challenge pour mieux apprendre afin d'enrichir mon parcours professionnel.







Mes compétences :

ASP.NET MVC

Silverlight 4

XAML

J2EE

Html/css

Dba oracle

Business intelligence

C++

Microsoft .NET

Administration de bases de données

C# .NET

Microsoft SharePoint

SQL Server 2005

JavaScript

HTML

XML

Visual Basic 6

Personal Home Page

Cascading Style Sheets

SharePoint Designer 2010

MySQL

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Access

Macromedia Dreamweaver

Java

Adobe Photoshop

jQuery

WinDev

UNIX

Sphinx Software

Rational Rose

PMP

Oracle

Microsoft Visual Studio

Microsoft Silverlight - WPF/E

Microsoft Project

Merise Methodology

MVC

Java Enterprise Edition

ITIL

ISO 27001 Standard

Eclipse

Database Administration

CVS

COBIT

CMMi - Capability Maturity Model Integration

CCNA

Active Server Pages

Conception UML

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

Microsoft SQL Server

UML/OMT

Visual Basic

Microsoft Windows NT

Microsoft ASP.NET

C Programming Language

Apache Subversion