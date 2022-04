Elham KHADIVPOUR

Qui suis-je et quel est le poste idéal pour moi?



Je suis avant tout une curieuse touche à tout qui n'a de cesse d'apprendre.

Ce qui explique pourquoi je suis consultante depuis 8 ans: existe-t-il voie plus adaptée pour découvrir et acquérir de nouvelles compétences ?



Confiez-moi un applicatif complexe destiné à des populations aux besoins diamétralement opposés et laissez-vous guider par mon sens de l’organisation, mon sens du service, ma volonté d’accompagnement de proximité des utilisateurs et mon goût pour le travail d'équipe. Nous aurons là tous les ingrédients nécessaires à la plus harmonieuse des collaborations.



Mes compétences :

Gestion du risque

Documentation

Communication

Conduite de réunion

Gestion de projet

Audit interne

Optimisation des process

Conception

Spécifications fonctionnelles

Recette fonctionnelle

Assistance utilisateurs

Accompagnement au changement

Suivi clientèle

Formation

Facturation

Suivi des fournisseurs