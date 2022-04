Elhammoumi FATIMA EZZAHRAE

Je suis Fatima zahra ELHAMMOUMI, actuellement j'ai 23 ans et je suis une Développeuse Web Freelance. Je suis passionnée par le développement web surtout le Back-end,

J'aime expérimenter, découvrir et apprendre au fur et à mesure de mes projets

Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

MySQL

JavaScript

Java

JQuery

WordPress

Visual Basic

SAP

Oracle

Microsoft Word

PHP

CakePHP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology

MVC

Linux

HTML5

CSS3

C Programming Language

API